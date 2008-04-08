В малых городах важны не только общие показатели, но и занятость населения

В правительстве сегодня подвергли критике итоги реализации в прошлом году госпрограммы развития регионов, малых и средних городских поселений. Резкой критике подвержена работа облисполкомов и Министерства труда. Отмечено, что некоторым районам удалось создать хорошие предприятия с новыми рабочими местами. Только за счет этого и перевыполнены задания по занятости в областях в целом.



В то же время в некоторых малых городах люди не могут найти работу. 22 важнейших объекта, предусмотренных программой, в срок не введено.



В течение 2007 года в регионах было создано почти 29 тысяч новых рабочих мест. Все области снизили уровень безработицы. Перевыполнены задания по начислению среднемесячной зарплаты.



Из 195 важнейших инвестиционных проектов программы в 2007-м завершено 33. Из них 7 - с опережением сроков реализации.

