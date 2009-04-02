В Лондоне проходит закрытое заседание лидеров стран «Большой двадцатки»

В центре внимания - проблемы глобального регулирования мировых финансовых рынков.

На заседании ожидается жёсткая дискуссия. Вашингтон не разделяет идею Москвы и Пекина о создании новой резервной валюты. А Франция и Германия не намерены поддерживать США, которые выступают за масштабные финансовые вливания государства в частный сектор. Однако есть и общие подходы - участники саммита высказываются за необходимость реформирования МВФ и Всемирного банка, а также поддержку всемирной торговли. Ожидается, что заседание продлится не менее 6 часов. В это же время в Лондоне продолжаются выступления антиглобалистов. В ходе столкновений протестующих с полицией, по меньшей мере, один человек погиб; несколько участников акций получили травмы, около сотни - арестованы.