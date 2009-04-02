Прямой эфир

В Лондоне проходит закрытое заседание лидеров стран «Большой двадцатки»

02 апреля 2009 10:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В центре внимания - проблемы глобального регулирования мировых финансовых рынков.

На заседании ожидается жёсткая дискуссия.  Вашингтон не разделяет идею Москвы и Пекина о создании новой резервной валюты. А Франция и Германия не намерены поддерживать США, которые выступают за масштабные финансовые вливания государства в частный сектор. Однако есть и общие подходы - участники саммита высказываются за необходимость реформирования МВФ и Всемирного банка, а также поддержку всемирной торговли. Ожидается, что заседание продлится не менее 6 часов. В это же время в Лондоне продолжаются выступления антиглобалистов. В ходе столкновений протестующих с полицией, по меньшей мере, один человек погиб; несколько участников акций получили травмы, около сотни - арестованы.

Другие новости рубрики

Все новости
02 апреля 2009 07:06

Лукашенко уволил высоких чиновников КГБ и МВД

01 апреля 2009 16:13

Визовый режим для жителей приграничья Беларуси и Литвы может быть отменен в мае

01 апреля 2009 13:57

В белорусском правительстве прошла встреча с губернатором Нижегородской области