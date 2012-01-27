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В Ливии «Врачи без границ» отказываются работать в тюрьмах «освобожденной и демократической» страны

27 января 2012 17:29
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Новости Ливии. Среди пациентов «Врачей без границ» были заключенные из числа сторонников Муаммара Каддафи, которых приводили на прием к врачам  в перерывах между допросами. А потом пытки над арестованными со стороны новых властей продолжались.

В докладах медиков также  сообщается об очень высокой смертности в тюрьмах НОВОЙ Ливии. Сейчас в местах заключения находятся около 9 тысяч человек, которых обвиняют в поддержке убитого лидера Джамахирии Муаммара Каддафи.

Напомним, в результате военного конфликта к власти в Ливии пришли повстанцы, однако страна до сих пор охвачена многочисленными акциями протестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

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