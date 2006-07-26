В ливанском городе Эль-Хиям в результате налета израильской авиации погибли четверо наблюдателей ООН

Бомба попала в здание миротворческой миссии. Израиль уже выразил сожаление по поводу происшедшего. Между тем, генеральный секретарь ООН Кофи Аннан потребовал провести тщательное расследование случившегося, сообщают информагентства.

Как сообщил источник в вооруженных силах Ливана, погибшие - граждане Австрии, Финляндии, Канады и Китая. Всего, по данным ливанского Минздрава, в ходе конфликта в этой стране погибли уже более 400 человек и около двух тысяч раненных.

Между тем, 420 белорусов уже эвакуированы из зоны конфликта на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Андрей Попов. По его словам, второй спецрейс национальной авиакомпании "Белавиа" со 130 пассажирами на борту, в числе которых 100 наших соотечественников, благополучно прибыл сегодня утром из Дамаска в Минск.