В Ливане развернулась настоящая война

На севере страны идут тяжелые бои. Антитеррористическая операция продолжается третьи сутки подряд. На окраине северо-ливанского города Триполи продолжаются бои между частями ливанской армии и боевиками "Фатх аль-Ислам". В продолжавшихся целый день перестрелках погибли более 60 человек, в том числе 31 солдат ливанской армии. И сегодня ливанская полиция задержала одного из подозреваемых в совершении ночного теракта в Бейруте. За последние двое суток ливанская столица дважды подверглась атакам экстремистов. По уточненным данным, в результате прогремевшего накануне взрыва на улице Верден ранения получили 10 человек, в том числе ребенок и женщина.