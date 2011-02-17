В. Литвин, председатель Верховной Рады Украины: «Восточное партнерство» нуждается в реанимации, даже не начав свою работу

Широко разрекламированный европроект «Восточное партнерство» все больше экспертов и практиков склонны считать непартнерским. И на это есть основания. Вместо того чтобы служить площадкой для реализации совместных экономических проектов, объединение все чаще становиться ареной для реализации политических амбиций отдельных западных чиновников.

Европейское предложение дружить домами, сформулированное коллективным шведско-польским разумом, красиво названное «Восточным партнерством», впервые было высказано 26 мая 2008 года. Вопреки пословице, обещанного проектом придется ждать, кажется, больше трех лет. Инициатив в рамках программы пока случилось не то чтобы очень много, а вот угрозы отлучить от него из уст некоторых европолитиков звучали и звучат не к месту, но с незавидной периодичностью. Всё это и заставило собственно «восточных партнеров», в том числе и резидентов в Беларуси, в последнее время задуматься об эффективности контактов в западном направлении.

Александр Адерейко, начальник правового управления Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Если в 2009 году данные проекты со стороны европейской комиссии некоторые директораты пытались рассматривать — все 5 проектов — то уже на втором заседании в Брюсселе в прошлом году от 5 проектов с белорусской стороны, в частности от таможенной службы Беларуси, осталось два проекта. Буквально за полтора года все инициативы, которые активно провозглашались, сегодня имеют нулевой эффект. Проводим очень активные работы, но реального эффекта от этого нет.

Откровенное непонимание необходимости «Восточного партнерства» в нынешнем виде выразили и в Украине. Премьер-министр Николай Азаров в открытую заявил, что формат не устраивает ни его, ни его государство. Еще более ярко показал неодобрение Украиной односторонней и непродуктивной позиции ряда европейских чиновников в отношении партнеров и отказ премьера Украины подписать тенденциозное заявление премьеров Австрии, Чехии, Германии, Венгрии, Польши и Словакии в отношении Беларуси. В «Заявлении Вышеградской четверки» иностранные государства позволили себе вмешаться во внутриполитические процессы в нашей стране — Азарову показалось глубоко несвоевременным. Не меньший скепсис относительно отношения Евросоюза к востоку высказал и председатель Верховной Рады Владимир Литвин.

Владимир Литвин, председатель Верховной Рады Украины:

По моему глубокому убеждению, становление «Восточного партнерства» явно затянулось. Создается впечатление, что поменяли политику соседства на «Восточное партнерство» для того, чтобы выработать определенную форму отстойника для государств, географически, ментально относящихся к Европе, в первую очередь я имею в виду Украину. Этот процесс, я имею в виду «Восточное партнерство», уже нуждается в реанимации, даже не начав работу.

Совсем списывать проект со счетов пока не стоит. Бизнес не терпит суеты и требует тщательной подготовки. Но вот ощутить от еще неприготовленного блюда под названием «Восточного партнерства» негативное послевкусие вполне можно, кажется, уже.

Георгий Гриц, заместитель председателя по инновационной и инвестиционной политике РОО «Белорусская научно-промышленная ассоциация»:

Именно в формате сотрудничества бизнеса и возникает взаимопонимание — люди начинают работать и разговаривать на одном языке. В основе именно коммерческий интерес — там, где ценится порядочность, ответственность. И если искусственно исключить белорусские компании из этого формата, то о каком диалоге политиков можно говорить!? В основе всегда стоит экономика. С одной стороны, я бы не преуменьшал значимость «Восточного партнерства». С другой стороны, желание исключить Республику Беларусь — весьма непродуманный шаг, весьма непродуманный, даже безответственный шаг со стороны отдельных западных политиков.

В общем, о «Восточном партнерстве» спустя почти три года после презентации с экономической точки зрения можно говорить только в смысле недополученной прибыли. Причем в том числе и недополученной евробизнессменами. А вот евробюрократы, наоборот, кое-что все же получили — чистые имиджевые убытки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».