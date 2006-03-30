В Литве запретили ретранслировать белорусский государственный телеканал

Основание - белорусское телевидение в последнее время "распространяло немало дезинформации". Однако белорусский канал в Литве все же смогут принимать жители юго-восточной Литвы, обладающие мощными антеннами. Изменена также белорусская программа, транслируемая через спутник. По мнению министра информации Беларуси Владимира Русакевича, решение о запрете принято из-за страха получения литовскими гражданами "объективной информации о ситуации в Беларуси". В парламенте Беларуси считают, что запрет на трансляцию в Литве программ белорусского телевидения является элементом информационной войны и пережитком тоталитарной системы, что только подогреет интерес литовцев к Беларуси.