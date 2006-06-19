В Литве стали бороться против зарплат в конвертах

Экономические аналитики Литвы констатируют, что в стране в сфере предпринимательской деятельности люди наемного труда получают 15-20% зарплаты неофициально - в конвертах. При такой форме трудового вознаграждения значительно снижаются отчисления трудящихся в фонды социального страхования. В результате заболевший или уходящий на пенсию "конвертный" человек получает минимальную социальную поддержку.

До сих пор борьба с нелегальной зарплатой была неэффективной. Чтобы ее активизировать государственные институции разработали ряд мер просветительского и контрольного характера. С одной стороны, граждан призывают не соглашаться с такой формой зарплаты, с другой - ужесточается наказание работодателей, использующих неофициальную форму оплаты труда, сообщает БелТА.

Кроме того, государственная налоговая инспекция открыла круглосуточный бесплатный телефон, по которому каждый человек может анонимно сообщить сведения о "зарплате в конвертах". Ежедневно по такому телефону налоговые инспекторы получают до 20 сообщений из всей Литвы о нарушениях установленного порядка вознаграждения за труд. Такие меры дисциплинируют предпринимателей, пытающихся разбогатеть путем обмана государства и своих работников, отмечают аналитики.