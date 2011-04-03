В Литве школьники всех национальностей будут сдавать единый экзамен по литовскому языку

Одна из улиц в самом центре Вильнюса должна была получить имя погибшего в авиакатастрофе президента Польши. Такое предложение внесли сами городские власти. Однако табличка с фамилией Качиньского здесь в ближайшее время вряд ли появится. Дело в том, что поляки настаивают, чтобы название улицы писалось на их родном языке. Аргумент литовцев сильнее: государственный язык в стране один - литовский.

Поляков не устроил закон о просвещении, который предполагает реформу школьного образования. Государственный литовский язык теперь придется одинаково хорошо знать всем гражданам страны, независимо от национальности.

Альвидас Пуоджиукас, директор Департамента общего и специального образования Министерства образования и науки Литовской Республики:

Я не думаю, что это будет плохо, потому что ученики и их родители живут в нашей стране. Мы сейчас все делаем, чтобы ученики нацменьшинств хорошо знали литовский язык и имели равные условия с литовцами в дальнейшей своей карьере.

Поляки видят в новом законе призрачную угрозу ассимиляции. Еще до принятия документа официальная Варшава сделала ряд официальных заявлений, критикующих Вильнюс.

Михал Мацкевич, председатель Союза поляков Литвы:

Мы будем бороться за демократию в Литве. Это вопрос политики, вопрос самого подхода к своим меньшинствам и гражданам.

Адам Блашкевич, директор Польской гимназии в Вильнюсе:

Большинство учителей закончили вузы здесь и знают язык. Мы заботимся о том, чтобы ребята знали терминологию в государственном языке – и они это усваивают.

Закон о просвещении устанавливает, что в школах нацменьшинств историю и географию Литвы, а также обществоведение будут преподавать на литовском языке. Кроме того, через несколько лет все школьники страны будут сдавать единый экзамен по литовскому.

Видас Гедвилас, депутат сейма Литовской республики:

Поляков в Вильнюсе очень много, диаспора сильная, они борются за свои права, язык. Но не надо забывать, что они живут в Литве, и надо уважать ту страну, где ты живешь. Какие условия для наших литовцев есть в Польше, такие же самые условия должны быть в Литве.

В Литве в польских школах примерно 90% предметов преподают на родном языке. Это намного выше международных стандартов, которые устанавливают планку для национальных меньшинств в 60% уроков.

Чтобы привлечь внимание диаспоры к проблеме, политически активные поляки заявили, что новый закон позволит властям закрыть половину школ с преподаванием на польском. На имя президента Грибаускайте была даже составлена петиция, под которой подписались 60 000 человек.

Закон о просвещении затронет и белорусскую школу в Вильнюсе. Директор школы Галина Сиволова не против ее проведения образовательной реформы.

Роман Войницкий, председатель Объединения белорусских общественных организаций Литвы:

Белорусская школа не имеет никаких проблем с этим законом, наши дети хорошо владеют языками – побеждают на олимпиадах литовцев.

Просвет в деле о просвещении может наступить лишь тогда, когда Варшава избавится от привычки поучать соседей.