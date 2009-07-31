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В Кыргызстане проходит неформальная встреча глав государств-членов ОДКБ

31 июля 2009 14:32
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В нём принимает участие Президент Беларуси Александр Лукашенко. Он прибыл в Бишкек накануне (ФОТО).

Неформальный саммит проходит в кыргызском городе Чолпон-Ата на северном берегу озера Иссык-Куль. Предполагается, что главы государств обсудят широкий спектр вопросов деятельности Организации Договора о коллективной безопасности. В их числе – формирование скоординированной информационной политики, создание постоянно действующего центра для проведения молодежных сборов военно-спортивных организаций государств-членов ОДКБ.

Беларусь рассматривает ОДКБ в качестве одного из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности. Белорусская сторона поддерживает необходимость расширения взаимодействия ОДКБ с другими международными организациями – ООН, ОБСЕ, СНГ, ЕврАзЭС. Наша страна также выступает за развитие сотрудничества Организации с Евросоюзом в таких областях, как борьба с наркотрафиком, противодействие незаконной миграции.

В Кыргызстане состоится неформальная встреча глав государств-членов ОДКБ

В Кыргызстане состоится неформальная встреча глав государств-членов ОДКБ

В Кыргызстане состоится неформальная встреча глав государств-членов ОДКБ

# Лукашенко

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