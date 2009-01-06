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В крупнейший город на юге сектора Газа – Хан-Юнис вошли израильские танки

06 января 2009 08:55
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Наступление военных сопровождается ожесточенной стрельбой. Наземную операцию поддерживают с воздуха боевые вертолеты.Только за сутки в анклаве погибли свыше полусотни человек. Число жертв за время военных действий превысило полтысячи. 2,5 тысячи ранены. Наземная операция Израиля в секторе Газа началась 3 января. Вторжению предшествовала неделя воздушных бомбардировок. Убитых не успевают хоронить. Их привозят в больницы, которые и без того переполнены ранеными. Не хватает медикаментов. В регионе крайне сложная ситуация и с продовольствием. На исходе запасы продуктов первой необходимости.

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