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В Королевстве Швеция – День флага

06 июня 2008 07:48
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По этому случаю в стране пройдут торжества.

Дипломатическим отношениям Беларуси и Швеции – 16 лет. И за эти годы деловое сотрудничество укрепилось. Швеция заинтересована в большем инвестировании в белорусскую экономику. В конце прошлого года на нашем рынке работало 12 компаний с участием шведского капитала. Нашей республике может быть полезен опыт Швеции в сфере использования альтернативных источников энергии. Посольство Швеции в Беларуси планируют открыть до конца этого года.

С национальным праздником Короля Швеции Карла 16-го Густава поздравил Александр Лукашенко. Президент Беларуси выразил уверенность, что конструктивный диалог между странами будет содействовать успешному развитию сотрудничества во всех отраслях на пользу двух народов.

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