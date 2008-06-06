В Королевстве Швеция – День флага

По этому случаю в стране пройдут торжества.

Дипломатическим отношениям Беларуси и Швеции – 16 лет. И за эти годы деловое сотрудничество укрепилось. Швеция заинтересована в большем инвестировании в белорусскую экономику. В конце прошлого года на нашем рынке работало 12 компаний с участием шведского капитала. Нашей республике может быть полезен опыт Швеции в сфере использования альтернативных источников энергии. Посольство Швеции в Беларуси планируют открыть до конца этого года.

С национальным праздником Короля Швеции Карла 16-го Густава поздравил Александр Лукашенко. Президент Беларуси выразил уверенность, что конструктивный диалог между странами будет содействовать успешному развитию сотрудничества во всех отраслях на пользу двух народов.