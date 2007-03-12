В Колумбии Бушу не рады

Беспорядками и массовыми акциями протеста ознаменовалось начало визита Джорджа Буша в колумбийскую столицу Боготу. В городе приняты беспрецедентные меры безопасности: введен сухой закон, закрыт столичный аэропорт, улицы патрулируют более 21 тысячи полицейских и около 6 тысяч военнослужащих национальной армии. В Боготе запрещено передвижение грузового транспорта, автомашин, перевозящих сжиженный газ и бензин, центральные автотрассы находятся под контролем армии и полиции.

Несмотря на все принятые меры, неподалеку от президентского дворца протестующие громят витрины магазинов, банков, возводят баррикады, которые затем поджигают. Ожидается, что митинги протеста будут проходить до самого отлета Буша из Боготы.