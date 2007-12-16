В Киргизии проходят досрочные выборы в парламент

За 90 мандатов борются 12 политических объединений. Впервые в истории республики голосование идет по партийным спискам.

Чтобы занять место в парламенте, необходимо набрать не менее 5% голосов избирателей. Премьер-министра будет назначать партия, получившая свыше 50% депутатских мандатов. Предыдущий состав парламента был распущен в октябре после принятия на референдуме новой Конституции Республики.

Ожидается, что в сегодняшних выборах примут участие 2 миллиона 700 тысяч граждан - как на территории Киргизии, так и за рубежом. В Центризбиркоме уже отмечают высокую явку избирателей, хотя ее нижнего порога на нынешних выборах нет.

