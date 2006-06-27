В Киеве протестуют против повышения цен на газ и электроэнергию

Федерация профсоюзов Украины после месячного перерыва провела в Киеве вторую акцию протеста против повышения цен на коммунальные услуги, энергоносители и железнодорожные билеты.

Несколько тысяч представителей профсоюзов, собравшихся в центре украинской столицы, требуют, в частности, отменить постановление кабинета министров Украины о повышении вдвое соответствующих тарифов для населения. Необходимость акции организаторы объясняют затягиванием рассмотрения вопроса об усилении социальной защиты граждан в связи с повышением коммунальных тарифов.

Участники акции предлагают правительству разработать экономически обоснованные нормативы потребления энергоносителей и коммунальных услуг, привести тарифы на содержание жилья и коммунальные услуги в соответствие с государственными методиками и стандартами, которые, как утверждают профсоюзы, сознательно замалчиваются, и обеспечить их публичность, сообщает БелТА.

Напомним, что в Украине цены на газ и электроэнергию для населения с 1 мая 2006 года возросли на 25%, а с 1 июля тарифы на природный газ повышаются еще на 85%.