В Киеве проходит заседание совета командующих погранвойсками стран СНГ

Белорусскую делегацию возглавляет председатель Госпогранкомитета генерал-майор Игорь Рачковский. Участники намерены обменяться мнениями об обстановке на внешних границах, обсудить новые формы и методы охраны, в том числе и с использованием современных инженерно-технических средств. Руководители ведомств обменяются также опытом по противодействию незаконной миграции, контрабанде оружия, наркотических веществ и материальных средств через границы государств Содружества.