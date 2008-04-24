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В Киеве проходит заседание совета командующих погранвойсками стран СНГ

24 апреля 2008 07:56
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Белорусскую делегацию возглавляет председатель Госпогранкомитета генерал-майор Игорь Рачковский. Участники намерены обменяться мнениями об обстановке на внешних границах, обсудить новые формы и методы охраны, в том числе и с использованием современных инженерно-технических средств. Руководители ведомств обменяются также опытом по противодействию незаконной миграции, контрабанде оружия, наркотических веществ и материальных средств через границы государств Содружества.

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