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В Киеве подписан протокол о создании контрольной комиссии за поставками газа через Украину

11 января 2009 14:54
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Документ накануне одобрили в Москве представители ЕС и России. И уже можно сказать, что механизм контроля за транзитом топлива согласован. В группу мониторинга войдут по 25 экспертов от России, Украины и Еврокомиссии. Они проконтролируют по пять газоизмерительных станций на территории обеих стран. По словам премьер-министра Чехии – страны, которая сейчас председательствует в ЕС – европейские потребители могут получить российский газ, который идет через территорию Украины, уже завтра.

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