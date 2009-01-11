В Киеве подписан протокол о создании контрольной комиссии за поставками газа через Украину

Документ накануне одобрили в Москве представители ЕС и России. И уже можно сказать, что механизм контроля за транзитом топлива согласован. В группу мониторинга войдут по 25 экспертов от России, Украины и Еврокомиссии. Они проконтролируют по пять газоизмерительных станций на территории обеих стран. По словам премьер-министра Чехии – страны, которая сейчас председательствует в ЕС – европейские потребители могут получить российский газ, который идет через территорию Украины, уже завтра.