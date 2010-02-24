В Киеве идут последние приготовления к инаугурации Президента

Ее сценарий уже утвержден. С утра Виктор Янукович помолится в Киево-Печерской лавре, получив благословение от митрополита Киевского и всея Украины Владимира и, возможно, от московского патриарха Кирилла.

В 10 часов по киевскому времени посетит Верховную раду. Там глава Центральной избирательной комиссии Владимир Шаповал торжественно объявит результаты президентских выборов, после чего Избранный президент зачитает присягу. Руки Януковича будут при этом лежать на Конституции и на Евангелии. Новому лидеру вручат гетманскую булаву, печать и удостоверение президента.

Потом глава государства последует в свой секретариат на Банковой улице, где пройдет следующая процедура – посвящение в верховные главнокомандующие. Янукович на виду у роты почетного караула примет рапорт у начальника Генерального штаба и с этой минуты украинская армия перейдет в его подчинение. В торжественной обстановке будет поднят флаг Украины и президентский штандарт.

На инаугурации ожидаются Президенты ряда европейских государств. Кроме белорусского лидера, в Киев прибудут руководители Болгарии, Турции, Румынии, Венгрии, Польши, Латвии, Литвы, Армении, а также глава МИД Евросоюза Кэтрин Эштон.