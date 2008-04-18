В Кейптауне завершает работу 118-я Ассамблея Межпарламентского Союза

В ней приняли участие и белорусские парламентарии. Как отметил председатель Палаты представителей Вадим Попов, вся программа, намеченная нашей делегацией, выполнена полностью. Проведены двусторонние встречи с шестью руководителями зарубежных делегаций, в частности - из ЮАР, Ирана, Индонезии и Алжира.



Председатель нижней палаты белорусского парламента встретился также с главой подкомитета по Беларуси Комиссии по политическим вопросам ПАСЕ, обсуждалась возможность визита в Беларусь представителей этой структуры.

