В Казани состоится встреча представителей стран ОДКБ

Предложения по Программе военно-экономического сотрудничества на период до 2015 года обсудят представители стран ОДКБ. Встреча начинается 5 сентября в Казани.

Планируется, что на заседании также рассмотрят проекты соглашений о сотрудничестве государств-членов ОДКБ в области разработки, производства и модернизации продукции военного назначения, о сохранении специализации предприятий, о взаимной охране прав на результаты интеллектуальной деятельности.

В заседании примут участие представители военно-промышленного комплекса, эксперты по вопросам военно-экономического сотрудничества из Беларуси, России, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.