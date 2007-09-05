В Казани состоится встреча представителей стран ОДКБ

Планируется, что на заседании также рассмотрят проекты соглашений о сотрудничестве государств-членов ОДКБ в области разработки, производства и модернизации продукции военного назначения, о сохранении специализации предприятий, о взаимной охране прав на результаты интеллектуальной деятельности.
В заседании примут участие представители военно-промышленного комплекса, эксперты по вопросам военно-экономического сотрудничества из Беларуси, России, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.