В Казахстане состоится заседание глав погранведомств СНГ

В Астане 12 сентября начинает работу заседание глав погранведомств стран Содружества. Делегацию Беларуси возглавляет Председатель Госкомитета погранвойск Игорь Рачковский. Руководители военных ведомств подведут итоги совместных спецопераций и оперативно-профилактических мероприятий, обсудят план работы на 2008 год.

Кроме того, будут рассмотрены проекты Соглашения о сотрудничестве по борьбе с подделкой документов, а также ход работы по созданию автоматизированной системы оперативного обмена информацией.

