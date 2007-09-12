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В Казахстане состоится заседание глав погранведомств СНГ

12 сентября 2007 08:39
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В Астане 12 сентября начинает работу заседание глав погранведомств стран Содружества. Делегацию Беларуси возглавляет Председатель Госкомитета погранвойск Игорь Рачковский. Руководители военных ведомств подведут итоги совместных спецопераций и оперативно-профилактических мероприятий, обсудят план работы на 2008 год.
Кроме того, будут рассмотрены проекты Соглашения о сотрудничестве по борьбе с подделкой документов, а также ход работы по созданию автоматизированной системы  оперативного обмена информацией.

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