В Калининградской области планируют развернуть ракетный комплекс «Искандер» для уничтожения информационных и управляющих средств американской ПРО

С 2007 года американцы усердно пытались разместить элементы системы своей противоракетной обороны в Европе. Все это время подобная стратегия обостряла и без того не самые простые отношения между Вашингтоном и Москвой. Однако поводом для последнего жесткого заявления Кремля на этой неделе стали завершившиеся переговоры по размещению элементов американской ПРО в Польше, Румынии и Испании. Неочевидный характер целей запланированных размещенных объектов, а также заявленная необходимость переброски к границам Беларуси и России дополнительных войск США якобы для их охраны и обслуживания ракет-радаров, вынудили Дмитрия Медведева четко обозначить позицию официальной Москвы.

Дмитрий Медведев, президент Российской Федерации:

Мы не согласимся участвовать в программе, которая через относительно короткий промежуток — пять, шесть, может быть, восемь лет — способна ослабить наш потенциал сдерживания. Именно эта программа европейской ПРО начала осуществляться. И, к сожалению, её реализация идёт всё более быстрыми темпами.

В ответ на кремлевское предупреждение и инициативу о возвращении к диалогу представитель Белого дома объявил, что американские власти не намерены пересматривать планы по размещению элементов системы ПРО в Европе. В унисон высказался и официальный представитель НАТО. Впрочем, ожидать иного от организации, в которой США играет главенствующую и доминирующую роль, было бы попросту неосмысленно.

В свою очередь, России теперь стоит серьезно задуматься о возможном в случае необходимости уничтожении информационных и управляющих средств американской ПРО. В частности в Калининградской области для этого уже планируют развернуть ракетный комплекс «Искандер». Также рассматривается и возможное дооснащение воинских частей на территории Беларуси.