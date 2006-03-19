В Калининграде на избирательный участок пришло 95% избирателей

Один из самых высоких результатов явки избирателей зарегистрирован в Калининграде, где работает участок по выборам президента Республики Беларусь.Согласно данным на 17.00, свой долг пришли исполнить 95% избирателей, внесенных в список, сообщил корреспонденту БелТА председатель участковой избирательной комиссии Сергей Лютаревич. По его словам, проголосовали 409 избирателей. Всего же в списке, который корректируется за счет лиц, временно находящихся на территории региона, на тот момент были фамилии 429 человек. Интересно, что 50%-ный барьер явки здесь был преодолен еще во время досрочного голосования. Сегодня в калининградское отделение посольства Беларуси в России приходят десятки россиян, чтобы выразить слова поддержки в адрес белорусского народа. По словам одного из избирателей, жители Калининградской области, среди которых значительное число этнических белорусов, ждут подведения итогов голосования с надеждой, что обстановка в республике останется спокойной. Многие посетители отделения приносят свои стихи, письма с пожеланиями добра и процветания Беларуси.