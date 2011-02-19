В Кабардино-Балкарии бандиты на черной иномарке расстреляли московских туристов

ЧП в Кабардино-Балкарии. В Приэльбрусье злоумышленники расстреляли московских туристов. Погибли три человека, двое — тяжело ранены.

Туристы ехали на горнолыжный курорт. На федеральной трассе их микроавтобус «прижала» к обочине черная иномарка. Из нее вышли трое неизвестных в масках, камуфляже и с автоматами. Водитель такси был уверен, что это стражи порядка. В последнее время в этом районе часто проводились проверки. Поэтому подозрений у него не возникло. Но преступники открыли дверь салона авто и расстреляли людей. После этого скрылись с места преступления, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Возбуждено уголовное дело по трем статьям, в том числе - «убийство». Виновным грозит вплоть до пожизненного заключения.