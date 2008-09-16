В Израиле остались сутки до начала голосования на выборах нового главы правящей партии – "Кадима"

Это определит имя преемника премьера Эхуда Ольмерта, который обещал уйти в отставку, как только станут известны результаты голосования. По последним опросам, уверенно лидирует глава МИД Ципи Ливни. Однако эксперты предупреждают: можно ожидать любых сюрпризов. Эхуд Ольмерт между тем с нетерпением ждет не только итогов выборов, но и решения генпрокурора. Тот должен определить, будет ли возбуждено против премьера уголовное дело. Ольмерта подозревают в мошенничестве, отмывании денег и получении крупных взяток.