В Израиле обстановка остается напряженной

Этой ночью юг страны был обстрелян со стороны сектора Газа.

Две самодельных ракеты <Кассам> взорвались в районе Сдерота. Жертв нет. Ответственность за эту акцию пока не взяла на себя ни одна из палестинских группировок.

Сектор Газа, находящийся под контролем ХАМАС, по-прежнему остается в блокаде. Закрыт единственный между Израилем и сектором Газа пешеходный КПП. Эвакуации ожидают тысячи беженцев, в их числе и белорусы. Они обратились в посольство Беларуси в Израиле с просьбой оказать им содействие в том, чтобы покинуть зону конфликта.

Белорусское посольство в Тель-Авиве предлагает помощь и поддержку нашим гражданам, проживающим в секторе Газа.

По телефону, указанному ниже, можно узнать всю информацию о выезде из зоны конфликта.

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