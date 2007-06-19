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В Израиле обстановка остается напряженной

19 июня 2007 09:12
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Этой ночью юг страны был обстрелян со стороны сектора Газа.

Две самодельных ракеты <Кассам> взорвались в районе Сдерота. Жертв нет. Ответственность за эту акцию пока не взяла на себя ни одна из палестинских группировок.

Сектор Газа, находящийся под контролем ХАМАС, по-прежнему остается в блокаде. Закрыт единственный между Израилем и сектором Газа пешеходный КПП. Эвакуации ожидают тысячи беженцев, в их числе и белорусы. Они обратились в посольство Беларуси в Израиле с просьбой оказать им содействие в том, чтобы покинуть зону конфликта.
Белорусское посольство в Тель-Авиве предлагает помощь и поддержку нашим гражданам, проживающим в секторе Газа.
По телефону, указанному ниже, можно узнать всю информацию о выезде из зоны конфликта. 
8 - 10 - 9723 - 523 - 10 - 69

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