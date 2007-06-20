В Израиле началась эвакуация граждан стран СНГ

В настоящее время в списках на эвакуацию около 300 граждан стран СНГ, 157 из них - россиян. Граждане Беларуси, а их по предварительным данным около 10, могут быть эвакуированы из сектора Газа авиарейсами России или Украины.
Посольство Беларуси в Тель-Авиве находится в тесном контакте с диппредставительствами России и Украины. С ними достигнута предварительная договоренность об оказании возможного содействия в эвакуации граждан Беларуси.
По указанному ниже телефону узнать всю информацию о выезде из зоны конфликта.
8 - 10 - 9723 - 523 - 10 - 69
Посольство Республики Беларусь в Государстве Израиль.