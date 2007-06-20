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В Израиле началась эвакуация граждан стран СНГ

20 июня 2007 07:50
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Выезд из зоны конфликта начался в 13.00 по московскому времени через КПП "Эрец", расположенный на границе Израиля и Палестины.

В настоящее время в списках на эвакуацию около 300 граждан стран СНГ, 157 из них - россиян. Граждане Беларуси, а их по предварительным данным около 10, могут быть эвакуированы из сектора Газа авиарейсами России или Украины.

Посольство Беларуси в Тель-Авиве находится в тесном контакте с диппредставительствами России и Украины. С ними достигнута предварительная договоренность об оказании возможного содействия в эвакуации граждан Беларуси.

По указанному ниже телефону узнать всю информацию о выезде из зоны конфликта. 

8 - 10 - 9723 - 523 - 10 - 69
Посольство Республики Беларусь в Государстве Израиль.

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