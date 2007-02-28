Прямой эфир

В Италии говорят о доверии кабинету Романо Проди

28 февраля 2007 09:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В верхней палате итальянского парламента 28 февраля пройдет голосование по вотуму доверия кабинету Романо Проди.Вопрос о доверии обострился после того, как 21 февраля в парламенте провалилась правительственная резолюция по внешней политике. Радикально левые партии критически отнеслись к решению продолжать участие Италии в миссии НАТО в Афганистане. Глава кабинета Проди подал прошение об отставке президенту, однако тот пришел к выводу, что правительство Проди должно остаться у власти, если сможет заручиться одобрением.

Другие новости рубрики

Все новости
27 февраля 2007 14:48

Условия оформления визы в Болгарию для белорусов останутся прежними

27 февраля 2007 10:10

В Пхеньяне стартует очередной раунд межкорейских переговоров

27 февраля 2007 10:09

В центра внимания Союзных парламентариев военное сотрудничество