В Италии говорят о доверии кабинету Романо Проди

В верхней палате итальянского парламента 28 февраля пройдет голосование по вотуму доверия кабинету Романо Проди.Вопрос о доверии обострился после того, как 21 февраля в парламенте провалилась правительственная резолюция по внешней политике. Радикально левые партии критически отнеслись к решению продолжать участие Италии в миссии НАТО в Афганистане. Глава кабинета Проди подал прошение об отставке президенту, однако тот пришел к выводу, что правительство Проди должно остаться у власти, если сможет заручиться одобрением.