В Исполнительном комитете СНГ в Минске проходит третье заседание Группы высокого уровня

Заседание посвящено вопросам повышения эффективности Содружества Независимых Государств и выработке предложений по вопросам совершенствования деятельности.В заседании принимает участие председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь Содружества Владимир Рушайло. Планируется, что предложения, выработанные Группой высокого уровня, будут вынесены на рассмотрение саммита глав государств, который пройдет в нынешнем году в Минске.