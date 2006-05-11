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В Исполнительном комитете СНГ в Минске проходит третье заседание Группы высокого уровня

11 мая 2006 08:38
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Заседание посвящено вопросам повышения эффективности Содружества Независимых Государств и выработке предложений по вопросам совершенствования деятельности.В заседании принимает участие председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь Содружества Владимир Рушайло. Планируется, что предложения, выработанные Группой высокого уровня, будут вынесены на рассмотрение саммита глав государств, который пройдет в нынешнем году в Минске.

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