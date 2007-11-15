В исполнительной вертикали власти - новые лица

Президент Александр Лукашенко произвел ряд кадровых назначений.

Кадровый день - решающий не только в судьбе этих людей, но и целых отраслей или муниципальных объединений, которые им придется возглавлять. Церемония - строго протокольная: в виде официального представления, а затем собеседования с Президентом.

Заместителем председателя Витебского облисполкома будет работать Виктор Николайкин, председателем Браславского райисполкома - Петр Гишкелюк, председателем Полоцкого райисполкома - Николай Шевчук. Василий Будкевич - главой администрации Октябрьского района Витебска. А Наталья Кочанова станет председателем Новополоцкого горисполкома. Среди руководителей этого звена исполнительной власти представительниц женского пола всего-то три в стране. Президент заметил, что это мало.

Новые лица также появились в Гомельской области, Минской и в самой столичной администрации. Валентин Борисенко займет должность заместителя председателя Гомельского облисполкома. Портфель председателя Минского райисполкома теперь у Петра Ярмоша, который до этого был гендиректором Минской птицефабрики имени Крупской. Зампред Минского горисполкома - Олег Табанюхов, пришедший с должности первого зама председателя правления Белкоопсоюза. Борис Васильев, долгое время заведовавший жилищно-коммунальным хозяйством столицы, возглавит администрацию Фрунзенского района Минска.

Александр Лукашенко сделал ряд заявлений, которые носят долговременный характер и адресованы самому широкому кругу управленцев. Президент сориентировал назначенцев на глобальную экономию тепло- и энергоресурсов на местах. А также напомнил, что не за горами местные выборы, обеспечить подготовку к которым придется именно этим управленцам.

Новоназначенные чиновники должны быть честными и справедливыми - настаивает Александр Лукашенко. А ещё аккуратного подходить к интересам людей во время проведения проверок по соблюдению природоохранного законодательства и выполнению поручения о наведении порядка на земле.

Новоназначенные руководители - представители местной вертикали власти уже сегодня после обеда отправились на новые рабочие места. И задачи, озвученные Президентом, намерены исполнять с полной ответственностью.

И сегодня же глава государства дал ответ на выступление оппозиционных СМИ, которые критикуют тон высказываний Президента на недавнем совещании с Правительством. В Беларуси нет никакой критической ситуации, и мы не собираемся менять тот курс, который избрали, подчеркнул Александр Лукашенко.



Затем кадровые назначения продолжились в рабочем кабинете Президента. Александр Лукашенко дал согласие на назначение Виктора Кураша заместителем министра культуры. Виктор Иосифович не один год проработал в этой сфере в столице. И ещё один новый ректор появился сегодня: руководить Академией управления при Президенте Беларуси будет Анатолий Морозевич. В ведущий вуз страны он отправился с должности начальника главного управления контроля за работой отраслей социальной сферы Комитета государственного контроля.

Новые руководители с сегодняшнего дня также в Акционерном обществе "Керамин", в Белорусской транспортной прокуратуре и в Объединении "Белэнерго".