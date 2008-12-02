В исполкоме СНГ в Минске сегодня проходит заседание экспертной группы

Предотвращение чрезвычайных ситуаций — в центре внимания экспертов Содружества. На заседании, в частности, планируется придать статус базовой организации государств СНГ Всероссийскому научно-исследовательскому институту по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Эта организация будет заниматься интеграцией научных учреждений и программ в области защиты населения, технических объектов и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также координировать сотрудничество.