В Исполкоме СНГ обсудили деятельность силовых структур Содружества

В Исполкоме СНГ обсудили состояние дел в области борьбы с международным терроризмом, организованной преступностью, наркотрафиком и другими серьёзными вызовами и угрозами современности. На заседании Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества были рассмотрены вопросы совершенствования и реформирования органов СНГ, ход реализации плана основных мероприятий, посвященных Году Содружества и итоги заседания Совета министров иностранных дел. Большой блок вопросов был посвящен деятельности так называемых силовых структур Содружества. Деятельность Антитеррористического центра СНГ, по утверждению специалистов, достаточно эффективна и отвечает современным реалиям. Практически в каждом из направлений борьбы с организованной преступностью есть как свои проблемы, так и достижения. Среди проблем можно выделить отсутствие единой базы данных и недостаточное финансирование, среди достижений - уровень взаимопонимания, и, как следствие, - определенные успехи. Государственная граница Беларуси является общей внешней границей не только Союзного государства, но и СНГ. Специалисты считают, что это - одна из самых охраняемых границ, и что опыт несения службы белорусскими пограничниками достоин подражания и распространения.