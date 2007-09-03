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В Иране пройдет встреча министров иностранных дел

03 сентября 2007 08:55
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Встреча министров иностранных дел государств-участников Движения неприсоединения начинается 3 сентября в иранской столице Тегеране. Она  посвящена вопросам прав человека и культурного разнообразия. Участие в мероприятии примет и глава внешнеполитического ведомства Беларуси Сергей Мартынов.
Во время встречи белорусская делегация намерена акцентировать внимание участников на инициативе о признании многообразия путей прогрессивного развития стран, которая была выдвинута Президентом Беларуси на саммите ООН 2005 года.

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