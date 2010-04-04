В. Хрол: Российская Федерация экономические проблемы ставит впереди проблем политических

На вопросы о Союзном государстве, Таможенном союзе и российско-белорусских отношениях отвечает гость программы «Неделя» заместитель госсекретаря Союзного государства Василий Петрович Хрол.

Сегодня мы поговорим не о единстве двух народов, что понятно и исторически предопределено, а о выполнении тех договорённостей, тех программ, о которых в своё время много говорилось. И далеко не всегда, будем откровенны, слова сходятся с делом. Почему же так получается?

Великое слово есть — экономика. Определяет всё экономика. И, к сожалению, в рамках Союзного государства сегодня Российская Федерация экономические проблемы ставит впереди проблем политических. Те международные соглашения, которые подписаны, сегодня не денонсированы, но они не выполняются. Где это видано? Представьте: у нас есть соглашение о равных условиях хозяйствования для субъектов России и Беларуси — это соглашение явно не выполняется, соглашение о ценообразовании не выполняется — если с каждым годом для Республики Беларусь растёт цена на энергоносители, то в этом году введены экспортные пошлины на нефтепродукты, и так далее.

Согласитесь, если бы Союз работал в том виде, в котором он был обозначен в середине 90-х годов, то наверняка сейчас бы не встал вопрос о необходимости формирования Таможенного союза, поскольку, чисто формально, Союзное государство — это гораздо более тесная форма интеграции, нежели Таможенный союз. А сейчас мы заговорили о Таможенном союзе, о необходимости формирования Единого экономического пространства.

Но мы говорили о Таможенном союзе в рамках двух государств, в рамках двойки. И все наработки по части создания Таможенного союза и Единого экономического пространства в рамках Союза Беларуси и России будут использованы и используются в рамках Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана.

Но почему так получается: о Таможенном союзе договорились, но вдруг Россия начинает делать запятую и дальше какие-то исключения из правил. Это ведь противоречит самой сути Таможенного союза?

Я согласен с Вами: эти изъятия — сегодня это, завтра может быть другое — так делать нельзя. Затянули удавку на шее Республики Беларусь и пытаются создать эфемерный Таможенный союз с изъятиями и ограничениями. В том же Европейском союзе — там нет никаких изъятий и ограничений. Пересёк границу Евросоюза — и передвигай на территорию любой страны любые товары и услуги.

Почему вдруг российские СМИ так возбудились после наших очевидных успехов на латиноамериканском векторе? После визита белорусской делегации в Венесуэлу и Бразилию буквально пестрили заголовками весьма ревностного характера.

Я привык моделировать. Сидит гражданин, который вяжет, предположим, носочки. И у него один покупатель — так делать нельзя — который потом их перепродаёт.

Неужели у России мало своих энергоносителей, что они завидуют нам, что ли?

Я думаю, что не в зависти дело. Дело в чисто политической составляющей. Надо искать корни такого поведения российского истеблишмента совершенно в другом.