В ходе учения на полигоне "Ашулук" будут использованы многие технические новинки

В ходе учения на полигоне "Ашулук" в Астраханской области России будет отработано применение в боевой обстановке новой системы автоматизированного управления. Об этом заявил командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси генерал-лейтенант Олег Паферов. В целом мероприятие будет изобиловать техническими новинками. Белорусские зенитчики впервые будут поражать новейшие типы мишеней, недавно полученные из России. По словам Олега Паферова, в пунктах постоянной дислокации участники учения "отработают задачи по переводу с мирного на военное время, планированию боевых действий и отражению воздушного нападения". Затем они совершат марш на полигон "Ашулук", где будет проходить активная фаза учения.