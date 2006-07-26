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В ходе учения на полигоне "Ашулук" будут использованы многие технические новинки

26 июля 2006 12:02
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В ходе учения на полигоне "Ашулук" в Астраханской области России будет отработано применение в боевой обстановке новой системы автоматизированного управления. Об этом заявил командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси генерал-лейтенант Олег Паферов. В целом мероприятие будет изобиловать техническими новинками. Белорусские зенитчики впервые будут поражать новейшие типы мишеней, недавно полученные из России. По словам Олега Паферова, в пунктах постоянной дислокации участники учения "отработают задачи по переводу с мирного на военное время, планированию боевых действий и отражению воздушного нападения". Затем они совершат марш на полигон "Ашулук", где будет проходить активная фаза учения.

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