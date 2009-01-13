В ходе посещения "Белкоммунмаша" Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов

Представители СМИ, в основном, интересовались экономической политикой нашей страны в современных условиях.

Деноминации в Беларуси не будет, заявил глава государства, отвечая на один из вопросов. Для того, чтобы она проводилась, должен быть принят соответствующий законодательный акт. Которого, как сообщил Президент, нет. Александр Лукашенко также опроверг слухи о скором введении в Беларуси российского рубля, назвав их полной глупостью.

Александр Лукашенко заявил, что в стране в нынешнем году не планируется больше проводить одномоментную девальвацию национальной валюты. Президент посоветовал: те, кто хранят сбережения дома, могут смело нести их в банки. И в очередной раз подчеркнул: девальвация – это возможность сохранить производство и рабочие места.

Отвечая на вопрос, не повлечет ли мировой кризис вынужденное сокращение рабочих мест, как это нередко можно наблюдать даже в мощных транснациональных корпорациях, Александр Лукашенко был категоричен: в нынешний непростой период предприятия должны быть социально ответственными. Это относится, как к государственным организациям, так и к частным структурам.

Социально-ориентированная экономика: такой ориентация Беларуси была и такой она останется, заявил во время общения с журналистами Александр Лукашенко. Президент пояснил: в стране продолжится курс либерализации и никакой политики "закручивания гаек" не будет. В современной экономической ситуации просто иначе поступить нельзя. Президент сообщил, что сегодня-завтра подпишет в этой связи Указ о заявительном принципе регистрации субъектов хозяйствования. И это будет очередным шагом, который даст свободу развития бизнеса в стране.

Как мировой финансово-экономический кризис скажется на ходе приватизации белорусских предприятий: отвечая на этот вопрос, Президент подчеркнул, планы корректироваться не будут. Но и задешево продавать предприятия в этих условиях никто не будет.

Журналисты интересовались: насколько целесообразна сегодня политика тотального импортозамещения, ведь не все товары могут производиться в Беларуси. Да и не всегда это экономически выгодно. Президент заверил: в нашей стране будут взвешенно подходить к вопросам импортозамещения.