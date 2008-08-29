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В Грузии ожидают прибытия третьего корабля ВМС США

29 августа 2008 10:47
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По сообщению представителей грузинских властей, он везет исключительно гуманитарные грузы.

Впрочем, некоторые аналитики в связи с этим вспоминают недавние заявления сотрудника Пентагона Брайана Уитмана о том, что Америка сейчас рассматривает варианты "военного восстановления Грузии". Ранее США обещали Грузии финансовую поддержку в миллиард долларов.

Напомним, накануне грузинский парламент проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией. Депутаты призвали правительство аннулировать все соглашения, которые предусматривают нахождение российских вооруженных подразделений на территории Грузии.

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