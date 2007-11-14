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В Грузии объявлено о снятии чрезвычайного положения с 16 ноября

14 ноября 2007 11:42
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Об этом заявила председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе. И сегодня генеральная прокуратура Грузии потребовала изменения меры пресечения в отношении экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили. Заменить залог арестом. В виде залога Окруашвили внес 6,5 миллионов долларов. Сейчас он находится в Германии и неизвестно сможет ли приехать на судебный процесс. Если городской суд удовлетворит ходатайство Генеральной прокуратуры в отношении Окруашвили, он будет объявлен в розыск.

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