В Грузии объявлено о снятии чрезвычайного положения с 16 ноября

Об этом заявила председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе. И сегодня генеральная прокуратура Грузии потребовала изменения меры пресечения в отношении экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили. Заменить залог арестом. В виде залога Окруашвили внес 6,5 миллионов долларов. Сейчас он находится в Германии и неизвестно сможет ли приехать на судебный процесс. Если городской суд удовлетворит ходатайство Генеральной прокуратуры в отношении Окруашвили, он будет объявлен в розыск.