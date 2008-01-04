В Грузии - "день тишины"

В полночь истек срок, отведенный кандидатам на пост президента для агитации в СМИ. В Центризбиркоме Грузии заявили, что к завтрашнему голосованию все готово. Для наблюдения за президентскими выборами в страну уже прибыли около 800 международных наблюдателей. Первые итоги ЦИК должен огласить в воскресенье, а окончательные - через четыре дня после выборов. Напомним, на пост главы государства претендуют 7 человек. В том случае, если ни один из кандидатов в президенты не наберет более 50% голосов, будет назначен второй тур выборов, в котором примут участие два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов.