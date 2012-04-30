В Греции создаются лагеря для временного размещения нелегальных мигрантов

Новости Греции. Лагеря для временного размещения нелегальных мигрантов создаются в Греции. Таким образом правительство рассчитывает взять под контроль поток нелегалов. Первый из них открылся накануне в пригороде Афин. Он способен принимать до тысячи беженцев. Они будут размещены в домах-контейнерах.

Всего же в рамках программы планируется создать 30 лагерей. В этих целях предполагается переоборудовать бывшие казармы.

Находящиеся в лагерях беженцы в случае отклонения их заявок на получение политического убежища будут депортированы в страны, откуда они прибыли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.