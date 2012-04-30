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В Греции создаются лагеря для временного размещения нелегальных мигрантов

30 апреля 2012 12:52
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Новости Греции. Лагеря для временного размещения нелегальных мигрантов создаются в Греции. Таким образом правительство рассчитывает взять под контроль поток нелегалов. Первый из них открылся накануне в пригороде Афин. Он способен принимать до тысячи беженцев. Они будут размещены в домах-контейнерах.

Всего же в рамках программы планируется создать 30 лагерей. В этих целях предполагается переоборудовать бывшие казармы.

Находящиеся в лагерях беженцы в случае отклонения их заявок на получение политического убежища будут депортированы в страны, откуда они прибыли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Кризис в Греции # Нелегальная миграция

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