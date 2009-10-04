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В Греции проходят досрочные парламентские выборы

04 октября 2009 14:27
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Жителям предстоит избрать 300 депутатов из 4 тысяч кандидатов. Они представляют 23 партии.Поводом для внеочередного голосования послужила неспособность действующего парламента справиться с экономическими трудностями и безработицей. Инициировал проведение досрочных выборов премьер-министр Греции в середине своего четырехлетнего срока. Костас Караманлис заявил, что правительство нуждается в новом мандате для принятия важнейших мер по выходу из экономического кризиса. Предварительные итоги выборов станут известны завтра утром.

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