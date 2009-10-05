В Греции на парламентских выборах победила социалистическая партия

После обработки более 90% бюллетеней она набрала почти 44% голосов.

Этого достаточно, чтобы сформировать правительство. У правящей консервативной партии «Новая демократия» на 10% меньше. Её лидер - нынешний премьер-министр Костас Караманлис, уже признал свое поражение и объявил о намерении уйти в отставку не только с поста главы кабинета министров, но и своей партии. Главной причиной неудачи он назвал несогласие греков с предложенным планом выхода из экономического кризиса.

Во главе нового правительства, по всей видимости, станет лидер социалистов - Георгиос Папандреу. Он происходит из семьи видных греческих политиков - его отец и дед в своё время также возглавляли кабинет министров.