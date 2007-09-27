В Государственном пограничном комитете - кадровые перестановки

Уровень охраны госграницы должен соответствовать новым вызовам и угрозам отметил Александр Лукашенко во время рассмотрения кадровых вопросов.

Глава государства дал согласие на назначение ряда должностных лиц в Государственном пограничном комитете. В соответствии с указом Президента от 25 сентября Государственный комитет пограничных войск Беларуси переименован в Государственный пограничный комитет, а пограничные войска - в органы пограничной службы.

В связи с изменением структуры погранведомства глава государства назначил:

Рачковского Игоря Анатольевича - председателем Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.

Зайцева Вадима Юрьевича - первым заместителем председателя Государственного погранкомитета - начальником главного оперативного управления.

Абызова Олега Борисовича - заместителем председателя Государственного пограничного комитета - начальником главного управления идеологической работы и кадрового обеспечения.

Комарницкого Евгения Васильевича - заместителем председателя Государственного погранкомитета Республики Беларусь - начальником главного управления материально-технического обеспечения.

Горулько Андрея Георгиевича - заместителем председателя Государственного погранкомитета Беларуси по режиму и организационному обеспечению.

Президент Беларуси потребовал искоренять и жестко пресекать взяточничество, коррупцию, должностные преступления в погранслужбе.

Игорь Рачковский отметил, что реформирование комитета "не дань моде и не развал старой системы, это созидательный процесс". Осуществляется переход от войсковой составляющей к правоохранительной.

Сейчас разрабатывается концепция деятельности органов пограничной службы, которая будет регламентировать все аспекты работы Государственного пограничного комитета в ближайшие годы. В ноябре данный документ будет представлен Александру Лукашенко.