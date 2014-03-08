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В городах Украины на митинг против новой власти выходят более тысячи человек

08 марта 2014 18:11
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Новости Украины. В Украине сохраняется напряженная обстановка. В Донецке на митинг против новой власти вышло более тысячи человек. Протестующие собрались у здания областной администрации.

Аналогичная демонстрация состоялась и в Харькове. Свыше 3 тысяч украинцев, собравшихся на площади Свободы, требовали отставки местного руководства и проведения референдума о статусе области.

Тем временем, в Киеве подсчитывают убытки, нанесенные городу в результате массовых акций протестов и беспорядков на Майдане. На восстановление только одного Дома профсоюзов потребуется около $11 млн.  Митингующие захватили это здание в ноябре 2013 года. 9 февраля там произошел взрыв. А через 10 дней в здании начался сильный пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Майдан в Киеве

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