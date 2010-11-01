В гонке за президентское кресло остались 11 человек — впервые в истории Беларуси

Но уже и сегодня понятно, что на финишную прямую выйдут не все. Среди подписных листов обнаружены грубые подделки и даже ксерокопии. Но ЦИК пока не называет конкретных фамилий.

Первый удар по проверке подлинности подписей приняли на себя территориальные избирательные комиссии. До 8 ноября, ровно через неделю, им нужно вынести вердикт. Фактически, это передовая нынешнего этапа кампании. Так, в столице, Центральной районном избиркоме, в работе сейчас 13 томов с подписями от 10 претендентов. Это толстые папки, где каждую подпись проверить просто невозможно. Поэтому есть особая технология обработки.

Сергей Абрамович, член Центральной районной избирательной комиссии Минска:

Проверка идет выборочным способом: до 20% мы рассматриваем визуально на подлинность, есть ли подписи. Чтобы была полнота информации по кандидату.

Члены комиссии должны найти всех из этих 20%, кто отдал свою подпись в поддержку. Будут искать домашние телефоны, узнавать адреса, звонить и приходить в гости. Если не получится — за помощью обратятся в милицию.

Светлана Буйко, секретарь Центральной районной избирательной комиссии Минска:

Если после двух проверок более 15% подписей окажутся недействительными, то ЦИК забракует все подписи по этому кандидату по нашему району.

Ксерокопии, говорят в комиссии — даже не самое оригинальное нарушение. Есть листы полностью заполненные одной рукой — от фамилий до подписей. Списки повторяются от соискателя к соискателю, вплоть до очередности фамилий. У комиссии возникает де-жавю или чувство, что были использованы базы данных о населении. Кстати, в этом году ЦИК имеет возможность отправлять списки на экспертизу.

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Слишком много ошибок бросается в глаза. У некоторых кандидатов представлены не оригиналы, а ксерокопии подписных листов, что, естественно, законом не предусмотрено. Для того, чтобы выдвинуться, нужно представить подлинные подписи избирателей. Тем не менее, мы не будем делать никаких прогнозов до 8 ноября, поскольку 8 ноября – это последний день проверки районными избирательными комиссиями.

Тем временем, завершилось выдвижение в состав участковых избирательных комиссий. Активность проявили политические партии и общественные объединения. Они претендуют почти на 40% всех мест. И самые активные — коммунисты и профсоюзы.

Сегодня же стало известно, кто возглавит миссию наблюдателей от ОБСЕ — первых представителей ожидают в Минске уже на этой неделе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Пока это известно из неофициальных источников, но я обладаю достоверной информацией о том, что миссию наблюдателей ОБСЕ на президентских выборах в Беларуси вновь возглавит посол Герт Аренс, который уже дважды руководил миссией международных наблюдателей ОБСЕ на территории республики — на выборах в парламент и президентских выборах в 2006 году.

Наблюдение уже ведут представители миссии от СНГ. Их оценка — избирательная кампания в Беларуси проходит спокойно и без лишней предвыборной истерии, которая свойственна многих другим странам.

Лидия Ермошина, председатель ЦИК: Слишком много ошибок бросается в глаза

А. Лукашенко: Если бы я не попросил людей, так претенденты в Президенты и подписи не собрали бы

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