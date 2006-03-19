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В голосовании на выборах президента Беларуси приняли участие 92,6% избирателей

19 марта 2006 15:55
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Согласно данным Центральной избирательной комиссии, в голосовании на выборах президента Беларуси приняли участие 92,6% избирателей.

Область, город

10.00 12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
Брестская область (%) 38,6 48,5 66,2 79,4 86,4 93,0
Витебская область (%) 44,4 57,8 73,2 84,2 91,0 95,0
Гомельская область (%) 43,6 59,0 75,0 84,8 91,1 95,6
Гродненская область (%) 38,9 54,7 70,8 81,0 87,0 93,8
Минская область (%) 42,2 53,0 74,7 81,3 89,7 92,6
Могилевская область (%) 41,5 52,3 77,5 84,9 91,0 95,3
город Минск (%) 31,8 45,2 63,1 74,0 80,4 85,1
Всего по республике (%) 39,9 52,7  71,1  81,0  87,8 92,6


Информация предоставлена информационным центром Центризбиркома.

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