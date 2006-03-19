В голосовании на выборах президента Беларуси приняли участие 92,6% избирателей

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Область, город
|10.00
|12.00
|14.00
|16.00
|18.00
|20.00
|Брестская область (%)
|38,6
|48,5
|66,2
|79,4
|86,4
|93,0
|Витебская область (%)
|44,4
|57,8
|73,2
|84,2
|91,0
|95,0
|Гомельская область (%)
|43,6
|59,0
|75,0
|84,8
|91,1
|95,6
|Гродненская область (%)
|38,9
|54,7
|70,8
|81,0
|87,0
|93,8
|Минская область (%)
|42,2
|53,0
|74,7
|81,3
|89,7
|92,6
|Могилевская область (%)
|41,5
|52,3
|77,5
|84,9
|91,0
|95,3
|город Минск (%)
|31,8
|45,2
|63,1
|74,0
|80,4
|85,1
|Всего по республике (%)
|39,9
|52,7
|71,1
|81,0
|87,8
|92,6
Информация предоставлена информационным центром Центризбиркома.