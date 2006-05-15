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В Германии забастуют врачи

15 мая 2006 12:35
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В Германии начинается крупнейшая в истории страны забастовка врачей.

Почти в 40 государственных клиниках в разных регионах персонал прекращает работу на всю неделю, добиваясь увеличения заработной платы.

За последние два месяца врачи бастовали два раза по три дня.   Ряд общественных организаций указывает, что нынешняя забастовка приведет к серьезным последствиям для пациентов. Уже сегодня в бастующих клиниках отложено несколько операций. Врачи при этом заявляют, что ответственность в данном случае лежит не на них, а на правительстве, которое недофинансирует медицину на десятки миллионов евро, сообщают информагентства.

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