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В Германии проходят выборы в бундестаг

27 сентября 2009 14:46
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Страна выбирает парламент, который должен будет сформировать правительство и определить, кто станет федеральным канцлером.Несмотря на то, что в выборах принимает участие 28 партий, лидеров гонки два – Христианско-демократический союз во главе с нынешним канцлером Ангелой Меркель и Социал-демократическая партия под руководством Франка-Вальтера Штанмайера. Сейчас он занимает пост министра иностранных дел. Судя по данным соцопросов, в одиночку этим партиям сформировать будущий кабинет министров вряд ли удастся, поэтому Германию ожидает коалиция. Первые предварительные результаты голосования станут известны завтра утром.

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