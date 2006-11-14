В Германии открылась международная конференция по вопросам нелегальной миграции

Конференция открылась 14 ноября в Висбадене. В форуме принимает участие и Белорусская делегация. В работе конференции, которая ежегодно проводится Федеральной криминальной полицией Германии, принимает участие председатель Государственного комитета погранвойск Беларуси Александр Павловский. Планируется, что в течение двух дней эксперты обменяются опытом по пресечению противоправной деятельности на границе в сфере борьбы с трансграничной организованной преступностью, незаконной миграцией и терроризмом.