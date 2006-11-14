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В Германии открылась международная конференция по вопросам нелегальной миграции

14 ноября 2006 11:58
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Конференция открылась 14 ноября в Висбадене. В форуме принимает участие и Белорусская делегация. В работе конференции, которая ежегодно проводится Федеральной криминальной полицией Германии, принимает участие председатель Государственного комитета погранвойск Беларуси Александр Павловский. Планируется, что в течение двух дней эксперты обменяются опытом по пресечению противоправной деятельности на границе в сфере борьбы с трансграничной организованной преступностью, незаконной миграцией и терроризмом.

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