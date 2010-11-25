В Германии, Франции и США, как и в Беларуси, несанкционированные мероприятия запрещены

Уступки по агитации и либерализация избирательного закона в новейшей истории Беларуси — беспрецедентные. Однако, похоже, и в эти президентские выборы оппозиция будет вовсю стараться спровоцировать власти.

В столице, например, Мингорисполком разрешил кандидатам встречаться с избирателями и проводить пикеты в любых пригодных для этого местах. За небольшим стандартным исключением. В их числе – четыре основные площади. Попытки проводить массовые мероприятия именно там – уже провокация.

Кстати, в большинстве стран просвещенной демократии существует понятие о «зонах запрета» проведения манифестаций. Чаще всего это правительственные здания, районы, прилегающие к историческим памятникам, парковые зоны, районы усиленного движения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

До момента вручения удостоверений кандидатов в Президенты, кампания для оппозиционных выдвиженцев ничем особенно не выделялась. Теперь что ни день — новый скандал. А то и два. Кандидаты Рымашевский и Статкевич уже успели получить предупреждения от Генпрокуратуры. Оба во время прямого эфира на телевидении созывали электорат на почему-то обязательно несанкционированный митинг. Что является нарушением закона.

В Германии есть нормативный акт, запрещающий проведение пикетов и митингов в зонах, прилегающих к резиденциям президента, канцлера, парламенту и федеральным министерствам. Участникам акций запрещено маскировать лица. В Вашингтоне заявка на митинг подается за 15 дней, а за проведением акции без разрешения следует немедленный арест участников. В Англии митинг без согласования времени и места проведения грозит участникам полугодовым тюремным заключением. Франция - запрещенная манифестация наказывается шестью месяцами тюремного заключения. Кстати, на родине демократии у местных властей есть право запрета на любые акции.

Евгений Горин, Игорь Пучков, телекомпания СТВ